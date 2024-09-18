ترامب: العالم أصبح على وشك الانفجار

اشار المرشح الرئاسي الجمهوري الاميركي دونالد ترامب، الى أن "العالم أصبح على وشك الانفجار"، مؤكدا أنه "إذا فاز في الانتخابات الرئاسية فهذا الانفجار لن يحدث".

ولفت إلى أن "دول العالم أصبحت تجهز نفسها ليكون هو الفائر في انتخابات نوفمبر المقبل بدلا من منافسته الديمقراطية كامالا هاريس"، معتبرا أن "انتصاري سيصدم العالم. أعتقد أن العالم وأوروبا مستعدان لذلك".

واضاف، "إنهم يريدون أن يحدث ذلك، على الرغم من أنهم يفضلون عدم التعامل معي بشأن القضايا الاقتصادية. لكنهم يريدون ذلك. هذا سيحدث، لأن العالم على وشك الانفجار، لكن معي لن ينفجر".

وتعليقا على محاولة الاغتيال، قال ترامب إن "منصب الرئيس أمر خطير دائما إلى حد ما، لكنه أكد أنه لا يزال يخطط لتولي أعلى منصب حكومي أميركي".