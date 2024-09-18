شكرا لقرائتكم خبر عن داخل المدرسة.. صبي يطعن زملائه من التلاميذ في البرتغال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هاجم صبي "12 عاما" عدة زملاء له من التلاميذ بسكين في إحدى مدارس البرتغال وأحدث بهم إصابات.

وذكرت صحيفة (بوبليكو) ووسائل إعلامية أخرى اليوم الثلاثاء نقلا عن السلطات أنه جرى نقل فتاة "12 عاما" إلى مستشفى إثر تعرضها لإصابات خطيرة لكن حالتها ليست حرجة.

ووقع الهجوم في أزامبوجا حوالي 50 كيلومترا شمال شرق العاصة لشبونة، ولم تتضح بعد خلفية الواقعة. حادث طعن ونقلت الصحيفة عن سيلفينو لوسيو رئيس بلدية أزامبوجا قوله إن منفذ الهجوم عاد إلى المدرسة عقب راحة الغذاء وهاجم عدة أطفال بسكين فجأة، على نحو يبدو أنه عشوائي.

وذكرت تقارير أنه كان يرتدي سترة واقية من الرصاص، وأفادت تقارير بأن أحد موظفي المدرسة تدخل وتمكن من إيقاف الهجوم.

واحتجز موظفو المدرسة الصبي لحين وصول الشرطة، وبحسب رئيس البدية، كان الضحايا خمس فتيات وصبي، وتعرضوا لجروح في الأذرع والسيقان بشكل رئيسي.