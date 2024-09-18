اشارت وزارة الصحة العامة في بيان، إلى معلومات يتم تناقلها وتُنسب إلى وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض بأنه أعلن أن عدد الشهداء ارتفع إلى 11 والجرحى إلى أربعة آلاف من بينهم أربعمئة حالة خطرة.
اضاف البيان إن الوزارة تنفي أن يكون الوزير الأبيض قد أدلى بهذه المعلومات الإحصائية لأي وسيلة إعلامية. وتجدد الوزارة الدعوة التي كان قد أطلقها وزير الصحة العامة في مؤتمره الصحافي مساء اليوم والتي دعا فيها إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الوزارة، سواء من المؤتمرات الصحافية التي يعقدها الوزير الدكتور الأبيض أم من البيانات الصادرة عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تنفي معلومات إحصائية غير دقيقة حول ارتفاع عدد الشهداء الى 11 والجرحى الى 4 الاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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