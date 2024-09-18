الصحة تنفي معلومات إحصائية غير دقيقة حول ارتفاع عدد الشهداء الى 11 والجرحى الى 4 الاف

اشارت وزارة الصحة العامة في بيان، إلى معلومات يتم تناقلها وتُنسب إلى وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض بأنه أعلن أن عدد الشهداء ارتفع إلى 11 والجرحى إلى أربعة آلاف من بينهم أربعمئة حالة خطرة.

اضاف البيان إن الوزارة تنفي أن يكون الوزير الأبيض قد أدلى بهذه المعلومات الإحصائية لأي وسيلة إعلامية. وتجدد الوزارة الدعوة التي كان قد أطلقها وزير الصحة العامة في مؤتمره الصحافي مساء اليوم والتي دعا فيها إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الوزارة، سواء من المؤتمرات الصحافية التي يعقدها الوزير الدكتور الأبيض أم من البيانات الصادرة عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة.