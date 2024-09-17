هيئة البث الإسرائيلية: حزب الله نفذ 163 هجوما باتجاه شمال إسرائيل منذ بداية الشهر الحالي

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن حزب الله نفذ 163 هجوما باتجاه شمال إسرائيل منذ بداية الشهر الحالي.
هذا وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّ الحكومة الأمنية المصغّرة قرّرت فجر اليوم توسيع أهداف الحرب الراهنة لتشمل إعادة سكان شمال اسرائيل إلى بيوتهم بعدما نزحوا عنها بسبب القصف المتبادل عبر الحدود منذ 11 شهرا مع حزب الله.
واكد مكتب نتانياهو في بيان صدر في ختام اجتماع لحكومة الحرب إنّ "مجلس الوزراء السياسي والأمني حدّث هذا المساء أهداف الحرب بحيث باتت تشمل الفصل الآتي: العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم".
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