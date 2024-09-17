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بمطرقة.. شاب يشن هجومًا على طلاب ومعلمين في مدرسة بروسيا

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د ب أ - موسكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شن مراهق، هجومًا باستخدام مطرقة على العديد من التلاميذ والمعلمين في مدرسة بمنطقة أورال في روسيا.
وأشارت السلطات في مدينة تشيليابينسك الكبرى، إلى نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى، بينهم فتاتان وصبي، بالإضافة إلى مدرس.

المدارس في روسيا

وأوضح المسؤولون، أن حالة الأربعة مستقرة، وقد قُبض على المشتبه به.
ولم تكن خلفية وقوع الحادث في المدرسة - التي يعاني الطلبة فيها من صعوبات سلوكية -واضحة في البداية.
وأعلن الحاكم أليكسي تيكسلر، عن القيام بمراجعة كاملة لجميع المؤسسات التعليمية بالمنطقة، في منشور له اليوم الاثنين.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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