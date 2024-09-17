شكرا لقرائتكم خبر عن بمطرقة.. شاب يشن هجومًا على طلاب ومعلمين في مدرسة بروسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شن مراهق، هجومًا باستخدام مطرقة على العديد من التلاميذ والمعلمين في مدرسة بمنطقة أورال في روسيا.

وأشارت السلطات في مدينة تشيليابينسك الكبرى، إلى نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى، بينهم فتاتان وصبي، بالإضافة إلى مدرس. المدارس في روسيا وأوضح المسؤولون، أن حالة الأربعة مستقرة، وقد قُبض على المشتبه به.

ولم تكن خلفية وقوع الحادث في المدرسة - التي يعاني الطلبة فيها من صعوبات سلوكية -واضحة في البداية.

وأعلن الحاكم أليكسي تيكسلر، عن القيام بمراجعة كاملة لجميع المؤسسات التعليمية بالمنطقة، في منشور له اليوم الاثنين.