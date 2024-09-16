شكرا لقرائتكم خبر عن طيارو كندا ينجحون في انتزاع تعويضات بـ 1.9 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توصلت شركة طيران أير كندا إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع نقابة الطيارين، مما أدى إلى تجنب إضراب كبير.

وكان من شأن هذا الإضراب، أن يؤدي إلى إلغاء أكثر من ألف رحلة يومية حول العالم. الطيارون في كندا وقالت شركة أير كندا، إن الشركة ورابطة طياري الخطوط الجوية، التي تمثل أكثر من خمسة آلاف طيار في الشركة، توصلا إلى اتفاق مبدئي بخصوص عقد جديد مدته أربع سنوات.

واستمرت المفاوضات لأكثر من عام، وسعت رابطة طياري الخطوط الجوية إلى سد فجوة في الأجور مع نظيراتها في الولايات المتحدة، وخاصة في أجور المبتدئين من الطيارين.

وعرضت شركة أير كندا زيادة أجور الملاحين الجويين بنسبة 4% سنويًا على مدى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى زيادة مدفوعة مسبقًا في الأجور بنسبة 26% بالإضافة إلى مزايا أخرى. تعويضات بنسبة 42% ومن المتوقع أن تكلف الزيادة في التعويضات بنسبة 42%، خلال العقد الممتد لأربع سنوات، شركة أير كندا 9ر1 مليار دولار كندي.

وقالت شارلين هودي، رئيسة المجلس التنفيذي لرابطة الطيارين الكنديين لطياري شركة أير كندا، في بيان، إنه "بعد عدة أسابيع متتالية من المفاوضات المكثفة على مدار الساعة، أحرز تقدم بخصوص العديد من المسائل الرئيسية بما فيها التعويضات والتقاعد وقواعد العمل."

ويتطلب الاتفاق موافقة أغلبية الأعضاء الذين لهم حق التصويت.