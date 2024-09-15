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استفزاز مستمر.. كوريا الشمالية تغزو جارتها بالمزيد من بالونات النفايات

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د ب أ - سول 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أرسلت كوريا الشمالية المزيد من بالونات النفايات التي من المحتمل أن تحتوي على نفايات نحو كوريا الجنوبية.
ويأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من إرسالها بالونات مماثلة إلى الجنوب، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

بالونات النفايات

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إن بالونات كوريا الشمالية قد تصل إلى محافظة جيونجي التي تحيط بسول، محذرة المواطنين من إمكانية سقوط أشياء.
كما طلبت من المواطنين إبلاغ الجيش أو الشرطة عن البالونات.
كوريا الشمالية تغزو جارتها بالمزيد من بالونات النفايات - موقع globalnews
كوريا الشمالية تغزو جارتها بالمزيد من بالونات النفايات - موقع globalnews

وأرسلت كوريا الشمالية يوم الأربعاء حوالي 20 بالونًا يحتمل أنها تحتوي على نفايات نحو الجنوب، لكنها فشلت في عبور الخط الفاصل العسكري، وفقا لما ذكرته هيئة الأركان المشتركة.
وأطلقت كوريا الشمالية منذ أواخر مايو الماضي آلاف البالونات التي تحتوي على نفايات.

رد انتقامي

وجاء هذا كرد انتقامي على المنشورات المناهضة لبيونج يانج التي يرسلها منشقون شماليون وناشطون في كوريا الجنوبية عبر الحدود.
وتعد حملة البالونات ليل السبت أحدث سلسلة من الاستفزازات التي تقوم بها كوريا الشمالية هذا الأسبوع.
ويوم الخميس، أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى نحو البحر الشرقي، وهو أول إطلاق صاروخي باليستي لها منذ أول يوليو.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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