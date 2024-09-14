شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تستبعد استخدام أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى داخل روسيا والان نبدء بالتفاصيل

ضربات داخل روسيا

الدمام - شريف احمد - قال البيت الأبيض اليوم الجمعة، إنه من غير المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تغيير في السياسة تجاه استخدام أوكرانيا للصواريخ بعيدة المدى داخل روسيا عندما يلتقي برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.ونقلت بلومبرج عن جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض قوله اليوم الجمعة: "لن اتطلع اليوم إلى إعلان عن قدرات ضرباتنا بعيدة المدى داخل روسيا".وأضاف: "لا يوجد تغيير في سياستنا فيما يتعلق بذلك". وقالت بلومبرج إنه من المتوقع أن يكون الموضوع الرئيسي لمحادثات اليوم بين الحليفين في البيت الأبيض، هو بحث إمكانية السماح لأوكرانيا بشن ضربات بعيدة المدى داخل روسيا باستخدام صواريخ ستورم شادو كروز البريطانية مسترشدة ببيانات الملاحة الأمريكية .يشار إلى أنه لازال بايدن يقاوم حتى الآن اتخاذ مثل هذه الخطوة خوفا من أن تؤدي إلى تصعيد الحرب.