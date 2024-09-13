كرامي رعى تكريم طلاب مدارس "المشاريع" في طرابلس: بديل الحوار هو التقاتل والتقسيم والحرب الأهلية

أقامت جمعية "المشاريع الخيرية الإسلامية" فرع الشمال، احتفالا تكريميا لطلاب مدارسها المتفوقين والناجحين بنسبة عالية في الشهادات الرسمية من "ثانوية الثقافة الإسلامية" و"معهد الثقافة للدراسات التقنية" في طرابلس، برعاية وحضور النائب فيصل كرامي.

وبارك كرامي "لكل الأحبة الطلاب وخصوصا لذويهم الذين تعبوا وسهروا وها هم اليوم يحصدون ثمار هذا التعب نجاحا وطموحا يحققه أبناؤهم، والمباركة الأكبر هي لجمعية المشاريع التي تشرفني كل عام بأن أكون إلى جانبها والى جانب طلابها في يوم الفرح هذا".

ولفت كرامي، الى أنه "بالرغم من الآلام التي نعيشها يوميا ونحن نشاهد ما يتعرض له أهلنا من مجازر وقتل وتدمير وإبادة جماعية، إلا أننا ندرك أن ما تحقق كبير جدا ومهم جدا، وبأن القضية الفلسطينية تم انتشالها من النسيان، وبأن فلسطين الجديدة أعادت إحياء القضية المغتصبة وبأن فلسطين البطلة كشفت للعالم أجمع الوجه الهمجي اللاإنساني لدولة الاحتلال وللمشروع الصهيوني برمته".

واعتبر أن "هذا المشروع الذي أصبح اليوم موضع شبهات لدى كل أحرار العالم. ولن يفوتني أن أقول إن ما يتعرض له جنوبنا البطل والمقاوم وشعبنا في الجنوب والبقاع وفي بيروت من عدوان هو خير دليل على أن القضية واحدة".

وفي الشأن الداخلي، جدد كرامي دعوته الجميع "للذهاب إلى الحوار، ولا شئ غير الحوار، وإلا فالبديل هو التقاتل والتقسيم والحرب الأهلية كما تتمنى ميليشيات الماضي التي تراهن على أن يخرج العدو الصهيوني منتصرا في هذه المعركة كي تصرف هذا الانتصار في الداخل اللبناني".