شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار بيبينكا قد يقترب من جنوب اليابان مطلع الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أنه من المتوقع أن يقترب إعصار بيبينكا من جزيرة أوكيناوا جنوب اليابان، في مطلع الأسبوع المقبل. وصار الإعصار المداري حول جزر ماريانا هو الإعصار الـ13 في الموسم أمس الثلاثاء، حسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضافت الهيئة أنه بحلول الساعة الثالثة مساء اليوم، كان الإعصار يتحرك باتجاه الشمال الغربي، بسرعة 20 كيلومترا في الساعة، بالقرب من الجزر، حاملا معه رياحًا بسرعة بلغت 126 كيلومترا في الساعة، مع ضغط جوي 990 هكتوباسكال في مركزه.

وضرب اليابان في الأول من سبتمبر الإعصار شانشان الاستوائي، قبالة سواحل وسط البلاد على المحيط الهادئ، وأودى بحياة سبعة أشخاص.