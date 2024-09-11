شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 45 مصنعًا وسط احتجاجات واسعة.. ماذا يحدث في بنجلاديش؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وسط احتجاجات على عدم تلبية مطالب العمال في بنجلاديش، أغلق 45 مصنعا أبوابه في منطقتي سافار وأشوليا الصناعيتين بالعاصمة دكا، لأجل غير مسمى.

واتخذ أصحاب المصانع القرار أمس الثلاثاء، ردا على ما وصفوه بالعنف والإضرابات غير القانونية والاحتجاجات والتخريب، بموجب المادة رقم 13(1) من قانون العمل لعام 2006 في بنجلاديش، حسب صحيفة دكا تريبيون اليوم الأربعاء.

وطبقا لتلك المادة من القانون، لن يحصل العمال على أجورهم، طوال مدة إغلاق المصنع. احتجاجات بنجلاديش ومن جهة أخرى، أعلنت السلطات في 25 مصنعا عطلة عامة، وتنص المادة 13(1) من القانون المذكور "في حالة الإضراب غير القانوني، في أي فرع أو قسم من مؤسسة، يجوز لصاحب المصنع، إغلاق الفرع أو المؤسسة، بشكل جزئي أو كلي، ولن يتلقى العمال المشاركون في الإضراب أي أجور".

وحتى الساعة 12 ظهر اليوم الأربعاء، لم يتم تسجيل أي احتجاجات أو اضطرابات على الطرق السريعة في منطقة أشوليا الصناعية.