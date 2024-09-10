أشار المدير العام لهيئة "أوجيرو" ​عماد كريدية​، إلى أنّه "وصلت إلى العديد من مستخدمي "واتساب" في ​لبنان​ خلال الأيّام الماضية، رسائل عشوائيّة برموز تفعيل، منها ما أدّت لحظر حساباتهم لساعات"، مشدّدًا على أنّ "للحماية، يُنصح بتفعيل التحقّق بخطوتَين ومفتاح المرور من إعدادات واتساب> الحساب، كما وتحديث التّطبيق دوريًّا، للحصول على آخر التّحديثات الأمنيّة".

كانت هذه تفاصيل خبر كريدية حذّر من رسائل عشوائية برموز تفعيل تصل إلى مستخدمي "واتساب" في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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