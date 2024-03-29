شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: لقاءات الحكومة مع تنسيقية الحوار الوطني يبرز جدية تنفيد توصياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب المستقلين الجدد أن توالي لقاءات الحكومة مع تنسيقية الحوار الوطني هو خطوة هامة علي طريق تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضروره تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.



وأكد الدكتور هشام عناني في تصريح لـ"الخليج 365"، أن تعدد اللقاءات هام ليس فقط للمتابعة ولكن أيضا لحل أية عراقيل أمام تنفيذ مثل هذه التوصيات والمخرجات ونحن نثمن ما تم اقتراحه من ضرورة وضع مجموعة عمل في كل وزارة لتنفيذ التوصيات.

وأضاف "عناني"، أن الاتفاق علي تقسيم خطة التنفيذ إلى محور سيكون أسهل وأسرع في تنفيذ تللك التوصيات، مؤكدا علي أننا نثمن توافق الحكومة مع تنسيقية الحوار الوطني في ضرورة وصول أثر تنفيذ توصيات الحوار الوطني إلى المواطن لتحقيق الهدف من عقد جلسات الحوار.

ويؤكد الحزب أن وضع أجندة تشريعية مقترحة كأولوية لحل بعض المشاكل المزمنة أمر هام وسيؤتي ثماره في القريب العاجل وأن الإسراع في تنفيذ توصيات المحور الاقتصادي سيكون إضافة ودفعة للتغلب علي ما نواجهه من عقبات اقتصادية.