شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج السرطان.. حظك اليوم السبت 11 يناير: مارس تمارين اليوجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات، والتى منها المزاجية التي تؤثر أحيانًا على قراراته كما يستطيع تحمل المسئولية ويميل أحيانًا للجلوس فى الأماكن الهادئة.

برج السرطان فى حظك اليوم

يتسم مولود برج السرطان بصفات أخرى منها الرومانسية وحبه الشديد لعائلته وميله للعيش في الخيال لبعض الوقت، والحساسية الشديدة والعصبية والتردد.

مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير برج السرطان الفنان فان ديزل، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهنى

حاول مرة أخرى حتى تثبت نفسك أمام زملائك وتحتل المكانة التي تستحقها، ولأجل ذلك لا تستسلم لليأس والإحباط من جديد.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

تحلى بالشجاعة واعترف بمشاعرك للشخص المميز في حياتك لعله هو الآخر ينتظر منك هذا الإعتراف حتى تبدأ معه قصة حب جديدة.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى

مارس التمارين الرياضية بشكل يومى واتبع نظام غذائى صحى مناسب لك ومارس تمارين اليوجا بشكل يومى حتى تحسن حالتك المزاجية.

برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة، أن يمارس تمارين اليوجا حتى يحسن من حالته المزاجية ويتخلص من عاداته غير الصحية.