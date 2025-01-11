شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم السبت 11 يناير: بدايات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مولود برج القوس يتميز بالفضول والمغامرة وحب الحرية واستكشاف العالم، والبحث باستمرار عن معنى الحياة كما يمكنه التعبير عن نفسه بحرية .

برج القوس فى حظك اليوم

برج القوس يجد صعوبة في إيجاد طرق لإيصال حقيقته بطريقة يسهل على الآخرين استيعابها، كما يستطيع التعامل جيدًا مع المجهول، ويثق في أن الكون سيوفر له كل ما يحتاجه ليعيش حياة كما يرغب بها.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.



برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

قد تشعر اليوم بالتوتر بسبب المشاريع المتوقفة علك، وسيبدأ يومك متأخرًا بعض الشيء لأنك قد تجهد نفسك. لقد وقعت في حلقة مفرغة من العمل واحدًا تلو الآخر. فحدد أولوياتك وخذ قسطًا من الراحة، إذا أمكن .

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

هناك بدايات جديدة على جميع الجبهات. قد تجدد عهدك مع شريك حياتك، لكن تحتاج إلى تحديد ما يعيقك حتى تتمكن من التخلي عنه والمضي قدمًا نحو حياة جديدة.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

فكر في تغذية عقلك وليس جسدك. فأنت تحافظ على لياقتك البدنية. أما ما يتراجع في المرتبة الثانية فهو عقلك المجهد. استرخِ؛ واشترك في بعض الأنشطة الترفيهية التي ستكون غذاءً لعقلك. خصص 15 دقيقة من وقتك لنفسك وركز وتأمل.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

ركز فى أى قرار فى حياتك سواء المهنية أو العاطفية وأدرسه جيداً حتى لا تتعرض لأى مشاكل فيما بعد.