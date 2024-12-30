الاكثر متابعة اليوم - سما المصري خرجت من السجن وهذا ما قالته

بيروت - سعد محمود - اصدرت المحكمة في مصر، قرارًا بإخلاء سبيل الفنانة سما المصري، بعدما قدم المحامي أشرف ناجي طلبًا للإفراج عنها قبل انتهاء مدة عقوبتها القانونية التي بلغت ثلاث سنوات ونصف السنة.

غادرت سما السجن، وخرجت للنور أخيرًا بعد قضائها أكثر من عامين في السجن.

وأشار المحامي الى أن سما قضت أكثر من نصف المدة وعلى هذا الآثر تحركت المحكمة للقيام بالاجراءات القانونية.

عقب اخلاء سبيلها وجهت سما اعتذارًا للجمهور وقالت: “أنا بعتذر للناس كلها على كل إللي حصل، مكنش قصدي حاجة خالص من الفيديوهات، مكنتش أعرف إنه فيديو وأنا بعوم فيه في حمام السباحة هيعملي مشاكل أوي كده”.