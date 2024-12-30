الاكثر متابعة اليوم - سما المصري خرجت من السجن وهذا ما قالته

بيروت - سعد محمود - اصدرت المحكمة في مصر، قرارًا بإخلاء سبيل الفنانة سما المصري، بعدما قدم المحامي أشرف ناجي طلبًا للإفراج عنها قبل انتهاء مدة عقوبتها القانونية التي بلغت ثلاث سنوات ونصف السنة.
غادرت سما السجن، وخرجت للنور أخيرًا بعد قضائها أكثر من عامين في السجن.
وأشار المحامي الى أن سما قضت أكثر من نصف المدة وعلى هذا الآثر تحركت المحكمة للقيام بالاجراءات القانونية.
عقب اخلاء سبيلها وجهت سما اعتذارًا للجمهور وقالت: “أنا بعتذر للناس كلها على كل إللي حصل، مكنش قصدي حاجة خالص من الفيديوهات، مكنتش أعرف إنه فيديو وأنا بعوم فيه في حمام السباحة هيعملي مشاكل أوي كده”.