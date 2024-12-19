شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم الخميس 19 ديسمبر: فرص للترقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مولود برج الثور يتميز بالقوة والثقة فى النفس بسيط فى التعامل مع الآخرين، يعطى ولكن بحدود ولا يترك الأمور للمصادفة، يدرس كل المواقف ويحللها بشكل دقيق، يعمل بإخلاص ولا يعطى فرصة لغيره أن يتخذ مواقف ضده، صبور صلب يتحدث بالمنطق والعقل.

برج الثور فى حظك اليوم 19 ديسمبر

من أصعب صفات مواليد الثور العند، أما الغيرة على الحبيب فليس لها حدود، لكنه يستخدم فيها العقل، محب حالم حساس يحب الإخلاص ويكره الخيانة والكذب.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور جورج كلونى، وفى إطار هذا السياق يقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى

فرص للترقية أو الحصول على مكافآت مالية، استغلها بحكمة، وقد تفتح لك فرص كثيرة تغير من وضعك المهنى حاول أن تستعين ممن حولك.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى

قد تشعر بالحاجة إلى المزيد من الاهتمام من شريك حياتك، تحدث معه بصراحة، وستتحسن علاقتكما بعد الحوار حاول الحفاظ عليه.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى

انتبه لصحتك العقلية، خصص وقتًا للاسترخاء والتأمل، حاول أن تغير من الأماكن التى اعتدت الذهاب إليها لتغير من حالتك النفسية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور الفترة المقبلة

يوم سعيد على كل الأصعدة، ولكن أنت بحاجة إلى المساعدة فلا تتردد فى طلب المساعدة إذا احتجت إليها.