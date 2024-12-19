شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الأسد.. حظك اليوم الخميس 19 ديسمبر: احذر الغرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ برج الأسد بين 23 يوليو و22 أغسطس، هذا البرج النارى الذى يعشق الدفء والأمان، مولوده صاحب شخصية جذابة، إنسان يتقن فن قيادة الفريق.

برج الأسد فى حظك اليوم 19 ديسمبر

مولود برج الأسد إنسان شجاع لديه عزة نفس عالية، يحب العائلة والتجمعات وحضور الحفلات والرحلات ويعشق متع الحياة، يهتم بعائلته ويعرف كيفية إسعادها.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد رشدى أباظة، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى

تتميز بالصبر لكن حين تغضب تكون قاسيا لا تفرق بين مكسب وخسارة، ومع ذلك ستحقق نجاحًا كبيرًا فى عملك لأنك مجتهد، لكن احذر من الغرور.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفى

أنت طيب القلب هذه من الأسرار الكامنة فى جمال شخصيتك، لكن قد تواجه بعض الخلافات البسيطة مع شريك حياتك، حاول حلها بالحوار وهدية جميلة.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحى

حافظ على لياقتك البدنية، ومارس الرياضات التى تستمتع بها، بالإضافة إلى تناول الفراولة التى تعتبر من أكثر أنواع الفاكهة التى تقوى المناعة وتزيد من قدرة الجسم على مواجهة الأمراض.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يكون أكثر تواضعًا، ويقدر جهود الآخرين خلال الفترة المقبلة علمًا بأنه شديد العزة بالنفس.