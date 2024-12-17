الاكثر متابعة اليوم - نادين نجيم هل عادت لخطيبها؟

بيروت - سعد محمود - انتشرت أنباء عن عودة الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، لخطيبها ناريغ ناربيكيان، مما دفع نادين للرد على تلك الشائعات.

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ظهرت نادين نسيب في فيديو ترد على الأخبار قائلة: “كتير بعتولي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي إني رجعت لخطيبي لا، أول شيء مش عارفة منين بتيجي الأخبار إذا اتنين أصحاب وبيتقابلوا لازم يكون رجعوا لبعض؟”.

تابعت: “في النهاية العلاقات بنهاياتها لما تكون النهاية محترمة إحنا مش أولاد صغيرين اتنين أخدوا قرار منعرفش المستقبل بيخبي إيه، وأحب أطمنكم إني سنجل”.

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اضافت: “إذا كنتوا بتاخدوا الأخبار من ناس بعيدة عني أنا بديلهم أخبار كاذبة عشان أعرف مين بيتكلم عليا، بقالي فترة بحاول أعرف مين بيسرب أخبار عني، وقررت أطلع أخبار كاذبة عشان أعرف”.