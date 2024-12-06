الاكثر متابعة اليوم - نادين نجيم بعد انفصالها ماذا قالت عن حالتها النفسية؟

بيروت - سعد محمود - تحدثت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن حالتها النفسية عقب انفصالها عن خطيبها ناريغ ناربيكيان.

قالت نادين في تصريحات لبرنامج عرب وود: “أنا بخير وسعيدة وإيجابية واشعر انني رائعة”.

كانت نادين نفت ما أشيع عن أن سبب انفصالها عن خطيبها، قيامه بسرقتها والنصب عليها في مبالغ مالية كبيرة.

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واصدرت نادين بيانًا صحافيًا عبر مكتبها الإعلامي لتنفي هذه الشائعات، وجاء في البيان:

“يود المكتب الإعلامي للنجمة العربية نادين نسيب نجيم أن يوضح لجمهورها ولوسائل الإعلام أن كل ما يتم تداوله من أخبار وشائعات حول أسباب انفصالها عن خطيبها هو عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً”.

تابع البيان:

“ويهمنا في هذا السياق تصويب الأمور نحو الاتجاه الصحيح، خصوصاً بعد انتشار العديد من الإشاعات والمعلومات المغلوطة حول هذا الموضوع”.

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اضاف:

“تربط النجمة نادين نسيب نجيم وخطيبها السابق علاقة صداقة قوية، مبنية على الاحترام المتبادل، ولا توجد أي خلافات كما حاول البعض الترويج لها. نشدد على أن العلاقة بين الطرفين قائمة على التفاهم والود، وما تم نشره مؤخراً من أخبار ملفقة لا يعكس الحقيقة”.

اختتم البيان:

“نطلب من الجميع توخي الدقة في نقل الأخبار، والالتزام بالمهنية الصحفية، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تسيء لأطراف العلاقة”.