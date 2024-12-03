شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر: كن متسامحًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مولود برج القوس ماهر في الاعتماد على نفسه، ويمكنه دائمًا السير بمفرده، لا يهاب الطريق بما فيه من معوقات لأنه يؤمن النجاح في النهاية، لا يحتاج القوس إلى إذن أو موافقة على أفكاره وإبداعاته لأنها في النهاية تكون على صواب،

برج القوس فى حظك اليوم 3 ديسمبر

مواليد برج القوس طيبون القلب مشاعرهم رقيقة يعرون عنها بمنتهى الدق والصراحة، مستقلين في موافقهم بالآخرين، يفضلون القيام بأشياء منفردة يبدعون في تنفيذها، ولهم فيها فنون كثيرة

مشاهير برج القوس

من مشاهير برج القوس بوسي ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

فى الفترة القادمة سيكون الوقت ملائما أن تدخل مشروعا جديدا ستبعد عن روتين العمل، وتكون صاحب فكرة تنفذ على أرض الواقع على الرغم من أن المشروع صغير، إلا أن جميع من حولك يتوقع لك النجاح المبهر استمر فى عملك المثمر

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

الشريك يحاول طوال الوقت أن يعوضك عن المشاكل التى اشتعلت بينكم فى الفترة الأخيرة، حاول أن تنسى وكن إنسانا مسامحا وسوف تسير الحياة فى طريق أفضل فى الفترة القادمة.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

تنظر إلى الحياة نظرة متشائمة بعدما مررت به من وعكة صحية فى الفترة السابقة، الموضوع ليس خطيرا، وعليك أن تتلافى النكسات الصحية برعاية نفسك والقيام بتعليمات الطبيب.

لمواليد برج القوس توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

الفرصة سانحة لك هذه الأيام لطرق المزيد من أبواب الحظ لعل واحد منها يكون خلفه مفتاح الفرج، لا تتراجع وكن إنسانا مثابرا ويرى الدنيا بعيون أخرى أكثر إشراقا.