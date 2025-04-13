الامارات | تغيير اسم محطة مترو «جي جي كو» إلى «القرهود»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تغيير اسم محطة مترو «جي جي كو» إلى «محطة القرهود».

وأوضحت أنها ستبدأ تطبيق الاسم الجديد للمحطة ابتداءً من غد.

وتُعد المحطة إحدى محطات الخط الأحمر لشبكة مترو دبي، ومنها يمكن الوصول إلى محطة إكسبو أو إلى محطة جبل علي الانتقالية التي تنتهي في محطة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة.

وفي سبتمبر الماضي، منحت الهيئة حقوق تسمية محطة مترو المشرق إلى شركة سوق التأمين، التي تُعد من كبرى منصات التأمين في الإمارات.

وتقرر إعادة تسمية محطة مترو المشرق بالكامل، ليصبح اسمها الجديد محطة مترو سوق التأمين، لمدة 10 أعوام.

وفي مارس الماضي، وقّعت الهيئة اتفاقية مع شركة «الفردان للصرافة» تمنحها بموجبها حق تسمية محطة مترو الخيل، ليصبح اسمها «محطة مترو الفردان للصرافة»، في إطار مبادرة حقوق تسمية محطات المترو، التي توفر فرصاً استثمارية للشركات لتعزيز علاماتها التجارية والتواصل المباشر مع مستخدمي المترو.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في الهيئة، عبدالمحسن كلبت، إن الاتفاقية تمثل خطوة حيوية نحو شراكة اقتصادية طويلة الأمد، مؤكداً أن مبادرة حقوق التسمية تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني.