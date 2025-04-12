الامارات | «الوطني» يناقش سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الأربعاء المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة صقر غباش، جلسة الأربعاء المقبل، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، لمناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، ويوجه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

وسيوجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة، منها ثلاثة أسئلة إلى وزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، اثنان من خليفة حماد حول إنشاء مراكز إقامة دائمة لأصحاب الهمم على مستوى الدولة، واستحداث إجراء موحد لخدمة مواقف أصحاب الهمم، والثالث من شيخة سعيد الكعبي حول الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، فيما يوجه السؤال الرابع الدكتور عدنان حمد الحمادي إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن بن محمد العويس، حول تعزيز اعتماد الهوية الإلكترونية لتسهيل الإجراءات. ويطلع المجلس على ثلاث رسائل صادرة للحكومة بشأن طلب المجلس مناقشة موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، وسياستها بشأن تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل، وسياستها في شأن دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين.

كما يطلع على رسالة واردة من العويس، بشأن موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، وذلك للإحالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.

ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، المتضمن توصيات المجلس لموضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، الذي تمت مناقشته في الجلسة السابعة المعقودة بتاريخ 5 فبراير 2025.