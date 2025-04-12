الامارات | ضبط شاب يقود دراجته بطريقة خطرة في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت شرطة دبي من ضبط شاب متهور ظهر في مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو يقود دراجته النارية بسرعة جنونية، متجاوزاً المركبات بتهور، وممارساً حركات استعراضية خطرة تُعدّ انتهاكاً صارخاً لقوانين السير والمرور، ومصدر تهديد مباشر لحياته وحياة الآخرين.

وصرّح مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة في شرطة دبي، اللواء سيف مهير المزروعي، بأن الفريق المختص برصد المخالفات الخطرة نجح في تتبّع الشاب بعد تداول مقطعين مصورين، يظهر فيهما وهو يقود دراجتين مختلفتين بسرعات عالية في توقيتين منفصلين، حيث أقدم في أحدهما على القيادة بسرعة عالية والانحراف الخطر بين المركبات، وظهر في الآخر وهو يقود دون استخدام المقود، ما يعكس استهتاراً بالغاً بقواعد السير وسلامة مستخدمي الطريق.

وأشار المزروعي إلى أن الشاب حاول التمويه وإخفاء هويته وهوية الدراجتين لتفادي ضبطه، إلا أن الفرق الأمنية المتخصصة تمكنت من تحديد هويته وضبطه، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، إلى جانب حجز الدراجة النارية، وتطبيق أحكام المرسوم رقم 30 لسنة 2023، الذي ينص على دفع غرامة بقيمة 50 ألف درهم لفك الحجز.

وأكد أن شرطة دبي لن تتهاون مع أي سلوك متهور على الطرق، وستواصل جهودها في ملاحقة المخالفين وحماية مستخدمي الطريق.

ودعا أفراد المجتمع إلى التفاعل مع برامج الشرطة، مثل تطبيق «عين الشرطة» وبرنامج «كلنا شرطة»، للإبلاغ عن أي تصرفات غير قانونية تهدّد السلامة العامة على الرقم 901.