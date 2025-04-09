«بلدية أبوظبي» تنفذ حملة لإزالة الدرّاجات الهوائية والكهربائية المهملة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تتابع بلدية مدينة أبوظبي حملاتها المتواصلة على مدار العام، للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لكافة المناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، بما يواكب النهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها أبوظبي، ويحافظ على المكتسبات الخاصة بالمظهر العام، ويعزّز معايير جودة الحياة، ويسهم في إسعاد أفراد المجتمع.

ومن هذا المنطلق، نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية المدينة، حملة للحفاظ على المظهر العام من الدرّاجات الهوائية والكهربائية المهملة، شملت كافة المناطق الواقعة ضمن النطاق الإداري للمركز، وذلك بالتعاون مع شركة الإمارات للمزادات.

وتضمنت الحملة رصد وإزالة الدرّاجات الهوائية والكهربائية المهملة والمشكلة أضراراً للأصول والمظهر العام في المناطق التابعة للمركز كافة، مثل: منطقة الدانة، ومنطقة الحصن، ومنطقة المشرف، وميناء زايد، وجزيرة الريم، وجزيرة السعديات، وجزيرة المارية، والحديريات.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير مخالفات لعدد من الدرّاجات النارية، وإزالة 922 درّاجة هوائية، و43 درّاجة كهربائية مهملة، تعيق حركة المشاة من أفراد المجتمع، وتشكّل تشويهاً للمظهر العام، وذلك ضمن إطار اهتمام البلدية بمواجهة الظواهر والسلوكيات السلبية، حفاظاً على المظهر الحضاري والجمالي العام.