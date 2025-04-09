الامارات | 52 مركزاً لتقديم اللقاحات.. استعداداً لموسم الحج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعداداً لموسم الحج 1446هـ/2025م، حددت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 52 مركزاً ضمن المراكز الصحية التابعة لها في ست إمارات، من دبي إلى الفجيرة، لتقديم اللقاحات للراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام، إضافة إلى الفحوص الطبية اللازمة، والتأكد من قدرة الشخص على أداء الفريضة، خصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة، لضمان رحلة حج آمنة وصحية.

وأضافت أن التطعيمات الإلزامية لجميع الحجاج تشمل لقاح الحمى الشوكية، ولقاح الإنفلونزا الموسمية، إضافة إلى التطعيمات الاختيارية، مثل لقاحات المكورات الرئوية، خصوصاً لكبار السن (65 عاماً وما فوق)، أو إذا كان عمر الحاج 19 عاماً فما فوق، ويعاني مرضاً مزمناً.

وأكدت على الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام ضرورة إجراء الفحوص الطبية اللازمة قبل أداء الفريضة لضمان الصحة والسلامة أثناء أداء المناسك، وتلقي التطعيمات الأساسية والمطلوبة لتوفير وتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض، وإجراء الفحوص الطبية للتأكد من استقرار الحالة الصحية، والتأكد من حمل الأدوية اللازمة، وأخذ كميات إضافية من الأدوية، تكفي لمدة ثلاثة أيام بعد أيام السفر المقررة.

وأوضحت «الإمارات الصحية» لـ«الإمارات اليوم» أن قائمة المراكز الصحية التابعة لها، والتي تم تخصيصها للخدمات الصحية المعتمدة لفحص الحجاج، توزعت بواقع أربعة مراكز صحية في إمارة دبي، تشمل: المحيصنة، والعوير، وهور العنز، والاتحاد، و20 مركزاً في إمارة الشارقة (خورفكان، والنحوة، ووادي الحلو، ونزوى، والمليحة، وشيص، ومركز تعزيز صحة الأسرة، ودبا الحصن، والقرائن، والبطائح، والمدام، والذيد، والحمرية، والخالدية، وواسط، والرفاع، وكلباء، والرقة، والثميد، واللؤلؤية).

وخصصت خمسة مراكز في إمارة عجمان، تشمل: الحميدية، ومشيرف، والمدينة، ومزيرع، والمنامة، وأربعة مراكز في إمارة أم القيوين، تشمل: الخزان، والراعفة، وفلج المعلا، والسلمة، و13 مركزاً في إمارة رأس الخيمة، تشمل: المنيعي، ووادي اصفني، والجزيرة الحمراء، وسيف بن علي الخاطري، والجير، وخت، ومركز رأس الخيمة الصحي، وشوكة، وجلفار، والمعيريض، والرمس، والحمرانية، وعبدالله بن علي الشرهان (الظيت)، وستة مراكز في إمارة الفجيرة، تشمل: مريشيد، ومربح، والبدية، وضدنا، والطويين، ووادي سدر.

وأصدرت المؤسسة دليلاً توعوياً صحياً شاملاً موجهاً إلى الحجاج، يتضمن إرشادات أساسية وإجراءات احترازية ووقائية يجب اتباعها قبل وأثناء وبعد أداء مناسك الحج، بهدف ضمان رحلة آمنة وصحية، وركز الدليل على أهمية أخذ اللقاحات والتطعيمات اللازمة بوقت كافٍ قبل السفر، باعتبارها خط الدفاع الأول ضد الأمراض المعدية، كما شدد على ضرورة مراجعة الطبيب قبل موعد السفر بشهر كامل على الأقل، للتحقق من استقرار الحالة الصحية، والتأكد من عدم وجود أي مخاطر صحية محتملة قد تؤثر في أداء فريضة الحج.

وفي إطار الاستعداد البدني للحج، دعا الدليل إلى تعزيز اللياقة البدنية من خلال ممارسة التمارين الهوائية كالمشي أو الجري لمدة 30 دقيقة يومياً، لخمسة أيام في الأسبوع، إضافة إلى تمارين المقاومة التي تُسهم في تقوية العضلات، وتمارين الاستطالة لتحسين المرونة والوقاية من الإصابات، كما أوصى بالتدرّب على المشي مسافات طويلة، نظراً لما تتطلبه مناسك الحج من مجهود بدني.

ولفت الدليل إلى أهمية شرب كميات كافية من الماء لتجنّب الجفاف، واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، مع التأكيد على ضرورة استشارة الطبيب قبل بدء أي نشاط بدني، خصوصاً لدى المرضى المصابين بأمراض مزمنة.