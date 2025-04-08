الامارات | رئيس الدولة يبحث ورئيس غينيا بيساو مسار علاقات التعاون بين البلدين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، اليوم عمر سيسوكو إمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب سموه بالرئيس الضيف ــ خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر بأبوظبي ــ متطلعاً إلى أن تسهم زيارته في دفع علاقات التعاون بين دولة الإمارات وبلاده إلى آفاق آرحب من التطور والنماء.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مسار علاقات التعاون المتنامية بين دولة الإمارات وغينيا بيساو خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة وغيرها من الجوانب الحيوية التي تخدم الأولويات التنموية المشتركة.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك وتبادل القادة وجهات النظر بشأنها.

