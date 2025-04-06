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الامارات | أحمد بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة مبارك سعيد مرخان

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | أحمد بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة مبارك سعيد مرخان 1/2
  • الامارات | أحمد بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة مبارك سعيد مرخان 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة مبارك سعيد مبارك سعيد مرخان.

وأعرب سموه، لدى زيارته مجلس العزاء في دبي، عن صادق مواساته لذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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