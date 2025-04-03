«دبي للأمن الإلكتروني» يستضيف بطولة «مدرسة الدفاع السيبراني» في جيسيك 2025

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

أعلن مركز دبي للأمن الإلكتروني عن استضافته لبطولة «مدرسة الدفاع السيبراني»، لطلاب الجامعات، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات «جيسيك 2025»، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو المقبل.

وتنظم البطولة شركة «تيك فيرم» (TechFirm) بدعم من المركز، وتهدف إلى تطوير المهارات العملية للطلاب في مجال الأمن السيبراني، حيث سيكتسب المشاركون خبرة في التصدي للهجمات السيبرانية، وأمن الشبكات، وإدارة التهديدات والحوادث الإلكترونية.

وتنطلق المرحلة التأهيلية 6 و7 مايو المقبل عبر الإنترنت، فيما تُقام الجولة النهائية يوم 8 مايو المقبل حضورياً في القاعة 8 بمركز دبي التجاري العالمي، حيث سيتنافس 50 طالباً تأهلوا من المراحل السابقة ضمن بيئة تحاكي التحديات الحقيقية التي يواجهها خبراء الأمن السيبراني.

ويأتي دعم المركز للبطولة في إطار التزامه، بتعزيز الثقافة السيبرانية، وبناء جيل جديد من المتخصصين في هذا المجال الحيوي، لحماية البنية التحتية الرقمية في الدولة.

وتستهدف المسابقة طلاب الجامعات في مختلف التخصصات التقنية، بشرط امتلاك هوية جامعية سارية، وسيتلقى المشاركون تدريباً متخصّصاً عبر الإنترنت في 21 أبريل الجاري استعداداً للمنافسة، حيث تبلغ قيمة الجوائز 50 ألف درهم إماراتي تُوزع على الفائزين الثلاثة الأوائل.

ودعا المركز الطلاب الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني قبل 16 أبريل الجاري، نظراً لمحدودية المقاعد المتاحة.