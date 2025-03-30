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عمر بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر المبارك

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عمر بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر المبارك

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

رفع سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بحلول عيد الفطر السعيد، سائلاً الله عز وجل أن يعيده على سموهم بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات وشعبها الكريم باليُمن والخير والبركات.
كما هنأ سموه، بهذه المناسبة سمو أولياء العهود، ونوّاب الحكّام، وشعب دولة الإمارات، والشعوب العربية والإسلامية، بهذه المناسبة العطرة، داعياً المولى تعالى أن يعيدها على وطننا العزيز بالأمن والازدهار، وعلى الشعوب العربية والإسلامية بالخير والبركات.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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