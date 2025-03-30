الامارات | الطقس خلال العيد.. صحو وغائم جزئياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي حتى الثاني من أبريل المقبل، ليكون الطقس معتدلاً إلى مائل للحرارة نهاراً، ولطيفاً ليلاً وفي الصباح الباكر، وصحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباح اليوم ويوم غد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، خصوصاً غرباً.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تتحول أحياناً إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

ويكون البحر خفيف الموج بوجه عام في الخليج العربي وبحر عُمان.

وأكد المركز أنه يتابع الوضع على مدار الساعة، ومستمر في رصد آخر المستجدات، مناشداً الجميع ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة منه وعدم تداول الشائعات.