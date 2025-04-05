شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 أسباب قد تؤدي إلى حظر حسابك على واتساب والان مع تفاصيل الخبر

يشارك واتساب بانتظام تحديثات حول الإجراءات الشهرية التي يتم فيها حظر الآلاف أو حتى مئات الآلاف من الحسابات، معظم هؤلاء الأشخاص يستخدمون التطبيق كما يفعل الجميع، ومع ذلك، فإن واتساب صارم جدًا في تطبيق سياساته وكيفية استخدامك للمنصة لمشاركة الصور والمحتوى أو حتى إعادة توجيه المحادثات بشكل مشابه للبريد العشوائي.

تستخدم تطبيقات واتساب المملوكة لـ ميتا الذكاء الاصطناعي لتنظيم الأنشطة دون قراءة المحتوى أو مشاهدة ملفات الوسائط، إذا تم حظر حسابك على واتساب في السنوات الأخيرة، فإليك الأسباب الرئيسية التي قد تكون وراء ذلك.

لماذا تم حظر حسابك على واتساب؟ إضافة جهات الاتصال دون موافقة

يصرح واتساب بأنه يجب عليك الحصول على إذن من الأشخاص قبل إضافتهم إلى مجموعة. إذا طلب منك شخص ما التوقف عن إرسال الرسائل إليه، يجب عليك إزالة جهة الاتصال من دفتر العناوين وعدم التواصل معهم مرة أخرى.

إرسال الرسائل المزعجة "سبام"

أصبحت الرسائل المزعجة مشكلة غير قابلة للحل، ويواجه مستخدمو واتساب هذه المشكلة أيضًا، كذلك المنصة صارمة بشأن سياسات مكافحة البريد العشوائي وتحذر من إرسال الرسائل الجماعية، وباستخدام تعلم الآلة بالإضافة إلى تقارير المستخدمين، سيتم حظر حسابك.

استخدام النسخ المعدلة من واتساب

ربما سمعت عن حظر واتساب للحسابات التي تستخدم نسخًا غير مصرح بها أو معدلة من التطبيق، حيث تعارض المنصة هذا الاستخدام بشكل كبير، وخاصة لأسباب أمنية، لأن هذه التطبيقات قد تفتقر إلى مستويات التشفير القياسية.

"الرسائل المعاد توجيهها"

أصبحت إعادة توجيه الرسائل على واتساب مشكلة مزعجة، لدرجة أن واتساب اضطرت لوضع حد لعدد المرات التي يمكنك فيها إعادة توجيه الرسائل، كما ترى أيضًا تسمية "معاد توجيهها" في الجزء العلوي من هذه الرسائل، كذلك تسمح هذه التسمية لواتساب باكتشاف التكرار وبيانات التعريف الأخرى لتحديد المستخدم.

عدم احترام القواعد

يكون واتساب واضحًا جدًا بشأن سياساته وإذا انتهكتها، سيتم حظر الحساب، وتحذر المنصة من نشر المحتوى الذي ينشر الأكاذيب أو الانخراط في سلوك غير قانوني أو تشهيري أو تهديدي أو مزعج أو ما شابه.