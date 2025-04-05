شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر للناشئين أمام الكاميرون فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المصرية مباراة منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس أمام الكاميرون فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى المغرب.

ويحتاج منتخب مصر للناشئين للفوز على منتخب الكاميرون فى لقاء الجولة الثالثة الذي يقام على ملعب البشير بمدينة المحمدية مساء الغد، حتى يحصل على أول ثلاث نقاط ويتقدم من المركز الرابع والأخير الذي يحتله حالياً للمركز الثالث ويتمسك بآماله فى اقتناص أحد المقعدين المتبقيين لقارة أفريقيا.

موعد مباراة منتخب مصر للناشئين والكاميرون فى السابعة مساء غدٍ الأحد بتوقيت القاهرة.

ومازالت فرص منتخب مصر لكرة القدم للناشئين تحت 17 سنة في التأهل لنهائيات كأس العالم نهاية هذه السنة في قطر قائمة رغم خسارته أمام جنوب إفريقيا ثم بوركينا فاسو في أول جولتين بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 15 لكأس إفريقيا للناشئين التي تقام في ضيافة المغرب حتى التاسع عشر من أبريل الحالي.

نظام الصعود الذي أقره الاتحاد الإفريقي قبل انطلاق هذه النسخة يقضي بتأهل أول وثاني كل مجموعة بالبطولة الحالية لربع نهائي كأس إفريقيا وكذلك لمونديال قطر مباشرة، وتتبقى فرصة للمنتخبات الأربعة التي تحتل المركز الثالث في المجموعات الأربع لخوض ملحق للتنافس على المقعدين التاسع والعاشر، حيث يواجه ثالث المجموعة الأولى نظيره في المجموعة الثالثة ونفس الأمر لصاحبي المركز الثالث في المجموعتين الثانية والرابعة.

كان الاتحاد الدولي قد قرر مضاعفة عدد منتخبات كأس العالم تحت 17 سنة من 24 إلى 48 بداية من النسخة القادمة ومنح قارة إفريقيا 6 مقاعد إضافية.