محمد الشرقي يقدم واجب العزاء في وفاة سالم الوهيبي

ابوظبي - سيف اليزيد - مسقط (وام)

قدّم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله سالم بن عبدالله بن سعيد الوهيبي، والد الدكتور بدر بن سالم الوهيبي زميل سموّه في الدراسة بالخارج.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في محافظة مسقط بسلطنة عمان الشقيقة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق سموه في مجلس العزاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.