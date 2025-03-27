الامارات | "بولت" تضيف 700 مركبة أجرة إلى منصتها بالشراكة مع "تاكسي دبي" لخدمة مطارات دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة بولت، إحدى أبرز منصات النقل الرقمي المشترك في العالم، عن إضافة نحو 700 مركبة أجرة إلى منصتها، من أسطول مركبات تاكسي دبي المخصص لخدمة المطارات. ويأتي هذا التوسع في إطار الشراكة الاستراتيجية بين "بولت" وتاكسي دبي، بهدف توفير تجربة تنقل سلسة ومريحة للمسافرين القادمين إلى مطار دبي الدولي، المصنف من أكثر مطارات العالم ارتفاعاً في أعداد الزوار، ومطار آل مكتوم الدولي.

وتتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين إمكانية حجز رحلاتهم عبر التطبيق الذكي لبولت، ما يوفر حلولاً رقمية متطورة تلبي احتياجات الزوار وتعزز من تجربة النقل في الإمارة.

ويأتي هذا القرار استجابة لزيادة أعداد المسافرين إلى الإمارة، وما يرافقه من حاجة متزايدة لتوفير حلول نقل ذكية وسلسة. ومن خلال توفير خدمة تاكسي المطار عبر تطبيق "بولت"، أصبح بإمكان زوار دبي حجز رحلاتهم بكل سهولة ومرونة فور وصولهم، ما يضمن لهم بداية سلسة ومريحة لرحلتهم.

وتُجسد هذه المبادرة التزام بولت بتوفير حلول تنقل ذكية، تُسهّل تجربة السفر لجميع الركاب. كما تدعم هذه الخطوة جهود هيئة الطرق والمواصلات في دبي، التي تهدف إلى تحويل 80٪ من رحلات مركبات الأجرة إلى نظام الحجز الإلكتروني خلال السنوات المقبلة، وتدعم في الوقت ذاته الدور الريادي لشركة تاكسي دبي في تطوير منظومة النقل الحضري وتعزيز مكانتها في قطاع النقل المستدام.



ويمكن للمسافرين القادمين إلى دبي الاستفادة من مزايا نوعية عند حجز رحلاتهم عبر تطبيق "بولت"، لاسيما إمكانية الحجز المسبق، ما يساهم في تقليص فترات الانتظار وضمان توفر المركبة فور الخروج من المطار. كما يوفّر التطبيق شفافية كاملة في الأسعار من خلال عرض التعرفة مسبقاً، إلى جانب إتاحة خيارات متعددة من أسطول مركبات تاكسي دبي، المتوفرة في كل من مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم، بما يلبي مختلف احتياجات الزوار ويوفر تجربة تنقل سلسة ومتكاملة.



وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، منصور رحمه الفلاسي، أن الشراكة الاستراتيجية مع "بولت" تمثل خطوة نوعية نحو دعم جهود دبي المتواصلة لتعزيز ريادتها في تطبيق مفاهيم المدن الذكية وتبني أحدث التقنيات في قطاع النقل. مشيراً إلى أن هذا التعاون يعكس التزام الجانبين المشترك بالارتقاء بتجربة المستخدم وتوفير حلول نقل رقمية تواكب أفضل المعايير العالمية.

وأضاف الفلاسي على أن تقديم خدمة الطلب الإلكتروني لمركبات الأجرة ل تاكسي دبي عبر منصة "بولت" يشكل إضافة مهمة لمنظومة النقل الذكي في دبي، ويعزز من قدرة الشركة على تلبية احتياجات الزوار والسياح بأسلوب أكثر كفاءة ومرونة.

كما لفت إلى أن الاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتطورة والتكنولوجيا المتقدمة التي توفرها "بولت" ستمكّن تاكسي دبي من تقديم خدمات أكثر ابتكاراً واستدامة، ما يعزز مكانتها كمزود رائد في قطاع النقل على الصعيدين المحلي والدولي. واختتم الفلاسي تصريحه بالتأكيد على أن هذه المبادرة تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وتسهم في دعم رؤية الإمارة نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال والسياحة والنقل الذكي.

من جانبه، أعرب نائب رئيس شركة "بولت" لشؤون الأسواق الشريكة وتطوير الأعمال ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جي جي كيستيميكر، عن سعادته بتوسيع آفاق التعاون مع شركة تاكسي دبي، مشيراً إلى أن إدراج مركبات التاكسي المخصصة للمطارات على منصة "بولت" يشكّل خطوة محورية في تعزيز منظومة النقل في الإمارة. وأكد أن هذه المبادرة تنسجم مع رؤية "بولت" الهادفة إلى تقديم حلول تنقل رقمية سلسة وفعّالة تسهم في تحسين تجربة السفر للمقيمين والزوار على حدٍ سواء.

كما أثنى كيستيميكر على الدور الريادي لكل من هيئة الطرق والمواصلات وتاكسي دبي، مشيداً بالتزامهما الراسخ بدفع عجلة الابتكار في قطاع النقل. وأضاف أن هذا التعاون المثمر يعزز من جاهزية منظومة التنقل في دبي ويسهم في رفع كفاءتها ومرونتها، بما يمكنها من مواكبة المتطلبات المستقبلية بكفاءة عالية.

جدير بالذكر أن تطبيق بولت متاح مجاناً لأجهزة iOS وAndroid، ما يتيح للمسافرين القادمين إلى دبي إمكانية طلب مركبات الأجرة بسهولة مباشرة من المطار. وسواء كانت الزيارة بهدف العمل أو الترفيه، يوفر التطبيق تجربة تنقل مريحة وسلسة من لحظة الوصول وحتى الوصول إلى الوجهة النهائية داخل الإمارة.