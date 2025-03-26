"الوطني الاتحادي" يبحث تعزيز التعاون مع البرلمان البريطاني

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، مع جون بيرس، عضو البرلمان البريطاني، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين.

حضر اللقاء كل من خالد عمر الخرجي، وشيخة سعيد الكعبي، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين البرلمانين، بما يواكب مستوى علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في المجالات المختلفة.

وتناول الجانبان التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية تعزيز السلام والأمن والاستقرار بما يعود بالفائدة على دول وشعوب المنطقة.

وأكد معالي الدكتور النعيمي، أن دولة الإمارات ومنذ تأسيسها، تمتلك رؤية واضحة تستند إلى نهج ثابت في التعايش والتسامح والاعتدال، والعمل على تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار العالمي.