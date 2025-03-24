عبدالله المري يستقبل القائم بالأعمال في سفارة جمهورية بولندا

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، غزيغوج غاوين، القائم بالأعمال في سفارة جمهورية بولندا، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين جهات إنفاذ القانون بين الطرفين، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الأحاديث الودية.

واستعرضت شرطة دبي الجهود التي تقدمها للجالية البولندية المقيمة في الدولة.

وفي ختام اللقاء، أهدى معالي القائد العام لشرطة دبي غزيغوج غاوين درعاً تذكارية، متمنياً له النجاح والتوفيق.