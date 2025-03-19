الامارات | أسرة المرحوم عبيد الحلو تدعم حملة "وقف الأب" بـ10 ملايين درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت أسرة المرحوم عبيد الحلو عن مساهمتها بمبلغ 10 ملايين درهم دعماً لحملة "وقف الأب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وتجسد حملة "وقف الأب"، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للعمل الخيري والإنساني المستدام، الذي يستند إلى المشاركة المجتمعية الشاملة، والبرامج المبتكرة والفعالة، لحشد الجهود لمساعدة الأشخاص في المجتمعات الأقل حظاً لتمكينهم من العيش الكريم وتلبية احتياجاتهم الأساسية وفي مقدمتها الرعاية الصحية المستدامة.

وأكدت أسرة المرحوم عبيد الحلو أن حملة "وقف الأب" مبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمساعدة الفقراء والمحتاجين وغير القادرين وتمكينهم من تحسين حياتهم من خلال إنشاء صندوق وقفي يضمن لهم الرعاية الصحية المستدامة، بما يعزز قيم التكافل الاجتماعي ويرسخ الرسالة الإنسانية لدولة الإمارات وسعيها الدائم إلى نشر الخير في جميع أنحاء العالم.