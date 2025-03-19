الامارات | "محمد بن راشد للفضاء" يُعلن فتح باب التسجيل في برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن فتح باب التسجيل في برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين 2025، الذي يهدف إلى إعداد وتأهيل جيل جديد من الكفاءات الإماراتية في مجالات علوم وهندسة الفضاء. ويمتد البرنامج الصيفي لمدة ثمانية أسابيع، من يونيو حتى أغسطس 2025، ويتيح للطلبة الإماراتيين في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فرصة اكتساب خبرات بحثية متقدمة تحت إشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين بالتعاون مع أبرز المؤسسات الأكاديمية والبحثية.

ويستهدف البرنامج طلبة البكالوريوس الإماراتيين الذين ستخرجون ابتداءً من خريف 2025 وما بعده، وسيحظى الطلبة المشاركون بفرصة إجراء أبحاثهم في عدد من أبرز المؤسسات الأكاديمية والبحثية، مثل جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة الشارقة، إضافة إلى جامعة نيويورك أبوظبي، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وسيعمل الطلبة المقبولون تحت إشراف باحثين وخبراء في مجالات متعددة، تشمل أبحاث علوم الأرض والكواكب، والعلوم الجيومكانية والاستشعار عن بُعد، وصحة الإنسان في الفضاء، ونمو بلورات البروتين في الفضاء، والأبحاث الهندسية. كما سيشارك الطلبة الذين سيتم قبولهم في مخيم تحضيري استعدادًا لانطلاق البرنامج، بهدف تعريفهم بمحاور الأبحاث والمشرفين الذين سيعملون معهم، لضمان تجربة أكاديمية وبحثية متكاملة.

وفي هذا السياق، قال مدير إدارة الاتصال الإستراتيجي والشؤون الخارجية في مركز محمد بن راشد للفضاء، سعود كرمستجي: "يهدف برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين إلى ربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي، عبر إتاحة الفرصة للطلبة الإماراتيين للعمل ضمن بيئات بحثية متقدمة، واستكشاف التحديات والفرص في مجال علوم الفضاء. ومن خلال هذه التجربة، نحرص على تنمية مهاراتهم التقنية والفكرية، وإعدادهم للمساهمة في مسيرة الابتكار والريادة العلمية لدولة الإمارات. يعكس هذا البرنامج التزام مركز محمد بن راشد للفضاء بتطوير جيل من الباحثين القادرين على دعم الطموحات الوطنية في مجال الفضاء."

وأكدت استمرار فتح باب التسجيل في برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين 2025 حتى 14 أبريل 2025، حيث يُمكن للطلبة الراغبين في المشاركة تقديم طلباتهم عبر الرابط التالي: https://www.mbrsc.ae/mbrevents/.