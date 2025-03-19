الحكام يواصلون تقبل التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك

ابوظبي - سيف اليزيد - إمارات الدولة (وام)

واصل أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، أمس، استقبال جموع المهنئين من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين والمقيمين الذين قدموا التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأعربوا عن خالص تبريكاتهم وتهانيهم بحلول هذه المناسبة الدينية العظيمة على المسلمين جميعاً، داعين المولى عز وجل أن يعيدها على دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والعزة والرفعة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

فقد تقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، تهاني وتبريكات عبدالله بن منصور المطوع، ‎القنصل العام للمملكة العربية السعودية، بمناسبة شهر رمضان المبارك، في قصر الزاهر. كما تقبل سموهما التهاني من العقيد الركن ماجد سالم العلي، قائد مركز الإنقاذ والإسعاف الوطني بقيادة الحرس الوطني، وحمد تريم الشامسي، مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بعجمان، ووفد مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان. وتقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة المباركة من رجل الأعمال حسين سجواني، ورجل الأعمال محمد الشعالي، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، راجين من المولى عز وجل أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم، والرقي، واليمن، والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بإمارة عجمان، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ليلة أمس، بقصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات من المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، وطارق الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية، ومحمد عبدالقادر، الوكيل المساعد لقطاع الاستراتيجية بالإنابة، ومن المواطنين ورجال الأعمال ومديري المصانع والشركات العاملة بالدولة، الذين قدموا أسمى آيات التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه باليُمن والبركات.

حضر الاستقبال، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.

وتقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، التهاني بالشهر الفضيل من معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وعدد من رجال الأعمال وكبار المسؤولين، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء أمس، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، عدداً من قناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية، وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتبادل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل مع القناصل، وممثلي البعثات الدبلوماسية، متمنياً لدولهم وشعوبهم الخير والرخاء، والاستقرار.

وأقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، مأدبة إفطار في مجلس الضيافة بخزام، تكريماً لضيوف سموه من القناصل وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة المهنئين بالشهر الفضيل. حضر الاستقبال والمأدبة، الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من كبار المسؤولين.