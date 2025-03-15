اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الإمارات ترحب باتفاق ترسيم الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان

0 نشر
0 تبليغ

الإمارات ترحب باتفاق ترسيم الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان

ابوظبي - سيف اليزيد - أعربت دولة الإمارات، عن ترحيبها بالاتفاق الذي توصلت إليه كل من جمهورية طاجيكستان، وجمهورية قرغيزستان، لترسيم الحدود بين البلدين، وأكدت دعمها للجهود الرامية إلى تعزيز السلم والازدهار.
وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في توطيد الاستقرار والتعاون البناء، وفي تعزيز التنمية والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الصديقين ويخدم مصالحهما المشتركة.
وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات تجمعها بجمهورية طاجيكستان، وجمهورية قرغيزستان، علاقات وطيدة، وستدعم جهودهما لتعزيز السلام والنماء والاستقرار في المنطقة، مشددة على أهمية الحوار السلمي كسبيل وحيد لحل النزاعات.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا