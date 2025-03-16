طالب بن صقر يستقبل سفير البحرين لدى الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (وام)

استقبل الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، في مجلسه بقصره في منطقة خزام برأس الخيمة مساء أمس الأول، الشيخ خالد بن عبدالله بن علي بن حمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى الدولة. حضر اللقاء الشيخ عمر بن طالب بن صقر القاسمي، والشيخ حميد بن محمد بن جاسم القاسمي، والشيخ أحمد بن سلطان بن أحمد القاسمي، وعدد من المسؤولين.

وتبادل الشيخ طالب بن صقر والسفير البحريني التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية المباركة على قيادتي البلدين الشقيقين بموفور الصحة والعافية وعلى دولة الإمارات ومملكة البحرين والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير، متمنيين دوام الأمن والازدهار والرخاء للبلدين وشعبيهما.