الامارات | 11 ألف طن معدل إنتاج النفايات البلدية الصلبة في دبي يومياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت بلدية دبي، أن معدل إنتاج النفايات البلدية الصلبة والصناعية غير الخطرة بلغ 11 ألف طن يومياً خلال العام الماضي 2024، فيما بلغ معدل إنتاج الفرد من تلك النفايات غير الخطرة 2.16 كغم يومياً.

وذكرت البلدية لـ«الإمارات اليوم»، أن كمية المواد المُعاد تدويرها لعام 2024 بلغت 619 ألف طن. وتصدر كل من الكرتون والورق الكمية التي تم فرزها وتدويرها بإجمالي 387 ألف طن، أي بنحو 62% من إجمالي المواد القابلة لإعادة التدوير، وتلاهما البلاستيك بكمية 52 ألف طن، بنسبة بلغت 8%.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي، المهندس عادل محمد المرزوقي: «تتبنى بلدية دبي تنفيذ مبادرات ومشاريع ميدانية وفنية استراتيجية ومتكاملة في مجال الإدارة المستدامة للنفايات في المناطق السكنية، ترسيخاً لما حققته إمارة دبي من تميّز عالمي في مجال الاستدامة والنظافة العامة، حافظت من خلالها على لقب المدينة الأنظف في العالم في آخر خمس سنوات على التوالي حسب مؤشر قوة المدن العالمية الذي تُصدره منظمة (موري ميموريال) في اليابان».

وأشار المرزوقي لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن بلدية دبي تُطبق منظومة نقل وفصل النفايات من المناطق السكنية لعدد 17 منطقة فرعية في إمارة دبي من خلال تعهيد الخدمة لشركات القطاع الخاص المتخصصة في مجال النفايات.

وفي ما يتعلق بالنفايات المُعاد تدويرها، أوضح المرزوقي أنه يتم بيع تلك النفايات إلى مصانع إعادة التدوير لاستخدامها في الصناعة كمواد بديلة عن المواد الأولية، ومن أبرز الصناعات صناعة الورق والكرتون والبلاستيك والزجاج.

وعززت بلدية دبي الدور التشاركي مع القطاع الخاص بتقديم خدمات جمع ونقل في المناطق السكنية، حيث تقوم بلدية دبي بدور رائد في تعزيز ثقافة إعادة التدوير في المناطق السكنية من خلال إنشاء 17 مركزاً مخصصاً لتجميع المواد القابلة للتدوير.

وأفادت البلدية بأنه يتم التوسع في مشروع تعهيد خدمة جمع ونقل وفصل النفايات من المصدر «مدينتي بيئتي» في 17 منطقة سكنية في الإمارة. ويشمل المشروع توفير حاويتين لكل منزل، واحدة باللون الأخضر للمخلفات القابلة للتدوير، وأخرى باللون الأسود للمخلفات غير القابلة للتدوير، لافتة إلى أن هناك 18 ألفاً و385 وحدة سكنية استفادت من هذا المشروع، بحيث تم توفير 38 ألفاً و476 وسيلة تخزين نفايات لها، إضافة إلى استخدام 85 آلية متعددة المهام، وتوظيف 497 من الكادر العمالي والفني الميداني لتحقيق أهداف المشروع الحيوي لتعزيز مجال الإدارة المستدامة للنفايات في المناطق السكنية.