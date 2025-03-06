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الامارات | شرطة دبي تضبط مشجعين استخدما "استغاثة بحرية" في مباراة كرة قدم

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محمد فودة - دبي 0 تبليغ

  • الامارات | شرطة دبي تضبط مشجعين استخدما "استغاثة بحرية" في مباراة كرة قدم 1/2
  • الامارات | شرطة دبي تضبط مشجعين استخدما "استغاثة بحرية" في مباراة كرة قدم 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت شرطة دبي اثنين من مشجعي كرة القدم استخدما إشارات الاستغاثة الحمراء "الشمولي" التي تستخدم لطلب الاستغاثة أثناء الإبحار، أثناء تواجدهما في إحدى مباريات كرة القدم، ما شكل خطورة كبيرة وتهديداً للمتواجدين في محيط المنشأة .

وشددت القيادة العامة لشرطة دبي، على الجماهير ضرورة الالتزام بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، مُحذرة من استخدام أي مواد خطرة أو ألعاب نارية أو مواد ذات اشتعال في الملاعب، لما تشكله من خطر على حياة الجماهير واللاعبين والإداريين، وكافة المتواجدين في محيط المنشآت الرياضية.

وأكد مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي اللواء عبد الله علي الغيثي،  جاهزية عناصر الشرطة بمختلف تخصصاتهم من حراسات ومهام خاصة ودوريات مرورية، وخيالة، لتأمين اللاعبين والإداريين والجمهور في جميع المباريات، والتعامل بحزم مع أي إخلال بأمن الملاعب.

وأشار إلى  أن شرطة دبي ستردع  كل من يخرج عن القانون، حرصاً على سلامة وأمن الملاعب، لافتاً إلى أن فرق العمل تبذل قصارى جهدها لتأمين الملاعب والجمهور من الداخل والخارج، بالإضافة إلى تأمين المركبات، وتوفير جميع الخدمات المطلوبة قبل وأثناء سير المباريات وعقب انتهائها.

وطالب اللواء الغيثي المُشجعين التحلي بالروح الرياضية والالتزام بالقانون أثناء التشجيع، بما يعكس الصورة المُشرقة لدولة الإمارات والمستوى الرفيع الذي وصلت إليه في تنظيم الأحداث الرياضية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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