الامارات | نظام رقمي يزيد معدلات التفتيش 14% في محطات «مترو» و«ترام دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوّرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي نظاماً رقمياً أسهم في زيادة معدلات التفتيش بنسبة 14% في محطات «مترو» و«ترام دبي»، وذلك بالتعاون مع شركة «كيوليس إم إتش أي»، المسؤولة عن تشغيل وصيانة «مترو» و«ترام دبي»، موضحة أن النظام الجديد يعتمد على تحليل بيانات متعددة المصادر للتنبؤ بالمناطق الأكثر عرضة لارتكاب المخالفات من قِبَل بعض الركاب.

وأكدت الهيئة أن الخطوة تأتي في إطار تعزيز الابتكار والارتقاء بتجربة الركاب، عبر منصة تتولّى عمليات التفتيش في محطات «المترو» و«الترام».

وقالت الهيئة، في تصريح صحافي، أمس، إن النظام يُعد خطوة ثورية في رقمنة عمليات التفتيش، إذ يقوم برصد مخالفات الركاب مثل استخدام المقصورة الذهبية من قِبَل حاملي بطاقة «نول» الفضية، أو شَغْل المقاعد المخصصة للنساء، إضافة إلى مخالفات أخرى، ويعمل على التوزيع الأمثل لمفتشي المخالفات، حيث يعتمد على تحليل بيانات متعددة المصادر لتحديد النقاط الأكثر عرضة للمخالفات، ما يتيح استجابة أسرع وأكثر فاعلية.

ويوفر النظام مراقبة أداء المشرفين ومتابعة أنشطة مفتشي التذاكر في الوقت الفعلي، مع إمكانية إرسال تحديثات مباشرة وإنشاء تقارير تحليلية مفصلة، كما يشمل تسجيل بيانات الركاب للتعرّف إلى المخالفين المتكررين وتوجيه حملات التوعية لضمان الالتزام باللوائح المعمول بها.

وأسفر تطبيق النظام عن زيادة معدلات التفتيش بنسبة تصل إلى 14%، ما أسهم في تحسين الكشف عن المخالفات ورفع معدل التزام الركاب بتطبيق اشتراطات «مترو» و«ترام دبي». وإضافة إلى ذلك، تدعم التقنية المتطورة جهود الاستدامة الحضرية عبر تقليل استهلاك الموارد وتعزيز الممارسات البيئية الصديقة، بما يسهم في بناء منظومة نقل أكثر استدامة وكفاءة، وتضم المنظومة مركزاً متخصصاً لمتابعة عمليات التفتيش ورصد المخالفات في الوقت الفعلي، مع شاشات عرض لمراقبة أداء مفتشي التذاكر لحظة بلحظة، ما يضمن استجابة سريعة للمخالفات التي تؤثر في سلامة الركاب وراحتهم.

. «الهيئة»: الخطوة تأتي في إطار تعزيز الابتكار والارتقاء بتجربة الركاب.