الامارات | مشروع جديد لتقليل استهلاك المضادات الحيوية على مستوى الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مؤتمر «الإمارات الدولي الثامن لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات»، الذي أُقيم على مدار يومين في دبي، عن مشروع جديد موحد على مستوى الدولة، بالتعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، ومختلف الجهات الصحية في الدولة، بهدف الحد من استهلاك المضادات الحيوية، وتعزيز القدرة على مقاومة الميكروبات من خلال دراسة كيفية انتقال الالتهابات البكتيرية والميكروبات بين الأنواع المختلفة من الإنسان والحيوان والنباتات والبيئة.

وقالت رئيسة المؤتمر، واستشارية الأمراض الباطنية في مستشفى الكويت دبي التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتورة نجيبة عبدالرزاق، إن هذا المشروع يعد خطوة مهمة نحو مكافحة تهديد مقاومة الميكروبات، موضحة أن المشروع يهدف إلى وضع خطة استراتيجية موحدة تسهم في تعزيز القدرة على مقاومة الميكروبات، مع التركيز على تقليل استهلاك المضادات الحيوية بشكل فعال. وأضافت لـ«الإمارات اليوم» على هامش المؤتمر، أن المشروع الجديد يركز على دراسة آليات انتقال الالتهابات البكتيرية والميكروبات بين الأنواع المختلفة من الإنسان والحيوان والنباتات والبيئة، ويسعى إلى تحديد طرق فعالة لمكافحة تهديد مقاومة الميكروبات، وضمان تطبيق خطة استراتيجية تهدف إلى تقليل استهلاك المضادات الحيوية في المجتمع.

وأوضحت أن هذا المشروع يعد جزءاً من الخطة المستقبلية التي تتبنى نهج «الصحة الواحدة» الذي يعتمد على التعاون بين قطاعات العمل المشترك كافة من أجل تحسين صحة البشر، والحيوانات، والنباتات، والبيئة، ويسهم هذا النهج في تحقيق تكامل بين قطاعات الصحة العامة والبيئة والزراعة لتحقيق أفضل النتائج في مكافحة مقاومة الميكروبات.

وحول تطبيق أهداف اللجنة الوطنية لمكافحة مقاومة الميكروبات لترشيد استهلاك المضادات الحيوية، أكدت أن الوقاية من حدوث الالتهابات أفضل طريقة لترشيد الاستهلاك، لافتة إلى أن دولة الإمارات تعمل ضمن سياساتها على تعزيز اللقاحات الموجودة ضد الالتهابات، وبالتالي تخفيف حدتها، ما يؤدي بالضرورة إلى تقليل استخدام المضادات الحيوية، إضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في التشخيص لاستخدام المضادات المحددة لكل التهاب، ما يسهم في النهاية في تقليل الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية.

وناقش المؤتمر الذي نظّمته وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في جلسته الرئيسة، العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتشخيص والعلاج في مجال مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، وتم التركيز على أحدث الأساليب والتقنيات في التشخيص المبكر والدقيق للعدوى الناتجة عن الجراثيم المقاومة، بما في ذلك استخدام التقنيات الجينية المتقدمة، والتشخيص السريع الذي يسهم في تحديد نوع الميكروب ودرجة مقاومته في وقت قياسي. وخلال المعرض المصاحب للمؤتمر، تم استعراض العلاجات المبتكرة مثل الأدوية الجديدة التي تستهدف الميكروبات المقاومة، إضافة إلى العلاجات البديلة، مثل استخدام البكتيريا النافعة أو المناعية، كما تطرقت نقاشات المؤتمر إلى استراتيجيات الوقاية الفعّالة التي تشمل برامج التوعية ورفع الوعي الطبي حول الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وناقش المشاركون الفرص المتاحة لتحسين سبل الوقاية والعلاج.