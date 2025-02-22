الامارات | 80% نسبة التحسُّن في مستوى المؤسسات التعليمية بالشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، عن ارتفاع مستوى الأداء في المدارس الخاصة بالإمارة بنسبة %80، فيما حققت المؤسسات التعليمية الخاصة معايير جودة حياة المجتمع التعليمي بنسبة %83، وذلك ضمن مخرجات استراتيجية الهيئة للفترة من 2022- 2024.

وأكدت رئيس الهيئة، الدكتورة محدثة الهاشمي، خلال احتفالية الهيئة بمخرجات الدورة الثانية من استراتيجيتها للفترة بين 2022-2024، أن نجاح الاستراتيجية أسهم في رفع جودة التعليم الخاص في الإمارة، حيث ارتفع مستوى الأداء بنسبة %80، إلى جانب إبرام شراكات دولية ناجحة عززت من جودة الخدمات التعليمية. كما توجهت الهاشمي بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه المستمر للتعليم، مؤكدة أن هذا الدعم يعكس إيمان سموه الراسخ بأهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للوطن ومصدر طاقته الإبداعية والإنتاجية.

واستعرضت الهيئة المؤشرات الاستراتيجية الثمانية التي وضعتها ضمن استراتيجيتها الثانية، والمستهدف تحقيقها بحلول نهاية عام 2024، حيث عكست النتائج تقدمًا ملموسًا في عدة مجالات، إذ تمثلت أبرز الإنجازات في تحقيق معايير جودة حياة المجتمع التعليمي في المؤسسات التعليمية الخاصة بنسبة %83، إضافة إلى تحسن مستوى أداء المؤسسات التعليمية وفق إطار التقييم المعتمد بنسبة%80 . كما سجلت الهيئة نجاحًا في تأهيل وتدريب الكوادر التعليمية لتواكب متطلبات المستقبل بنسبة 100%.

وشهد قطاع التعليم الخاص في الشارقة زيادة في حجم الاستثمارات بنسبة %33، إلى جانب تعزيز ثقة المجتمع التعليمي في الخدمات المقدمة بنسبة 93%، كما تم إبرام أكثر من 50 شراكة سنوية فعالة تستهدف تطوير المهارات، وتقريب الفجوة بين التعليم الأساسي والجامعي ومتطلبات سوق العمل. وفي إطار التحول الرقمي، حققت الهيئة نجاحاً بنسبة 100% في تقديم الخدمات الرقمية بطريقة استباقية، كما سجلت تحسنًا بنسبة 37% في نتائج الاختبارات الدولية، مما يعكس تطور جودة التعليم في الإمارة وفق المعايير العالمية.

تضمنت أجندة الحفل تسليط الضوء على أهم المشاريع والإنجازات التي حققتها الهيئة وتكريم المشاريع ذات الأثر الكبير على المجتمع التعليمي، بما في ذلك المشاريع التي استفاد منها الطلبة والطالبات والمعلمون وأولياء الأمور، فيما جددت الهيئة التأكيد على أهمية مؤشرات الأداء، وتعهدت بتحقيق المزيد من الإنجازات في الدورة الاستراتيجية الثالثة بما يساهم في تطوير التعليم في إمارة الشارقة.

وتم تصميم استراتيجية هيئة الشارقة للتعليم الخاص للفترة 2022- 2024 بالتعاون مع نخبة من الخبراء والقيادات التربوية والأكاديمية، حيث شارك في إعدادها 25 قياديًا حكوميًا وتربويًا، و11 خبيرًا تعليميًا من 12 جهة حكومية وخاصة، إضافة إلى 5 مؤسسات دولية. كما استندت الاستراتيجية إلى أكثر من 25 تقريرًا دوليًا حول تطور الأنماط التعليمية الحديثة في ظل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بهدف استشراف مستقبل التعليم وسد الفجوة بين مخرجاته ومتطلبات سوق العمل.

وشملت الاستراتيجية24 مبادرة نوعية، إلى جانب اعتماد 4 ممكّنات استراتيجية لتعزيز كفاءة التعليم الخاص، وهي: الحوكمة والاستدامة، والتوظيف الأمثل للبيانات، والممكنات الرقمية، وترسيخ ثقافة التحسين المستمر، كما حددت الهيئة 8 مؤشرات استراتيجية للأداء مع نسب تنفيذ ونمو مستهدفة حتى نهاية عام 2024، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تطوير التعليم الخاص بإمارة الشارقة.