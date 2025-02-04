الامارات | "الصحة" تدعو إلى أخذ اللقاحات قبل السفر لأداء مناسك الحج والعمرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، التأكد من أخذ اللقاحات الإلزامية مثل لقاح الحمى الشوكية، ولقاح الإنفلونزا الموسمية قبل السفر لأداء مناسك الحج والعمرة لحماية أنفسهم والآخرين.



وأوضحت الوزارة في فيديو توعوي بثته عبر حسابتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي "إكس" أن اللقاحات الإلزامية للحجاج والمعتمرين لقاح "الحمى الشوكية" وهو إلزامي لجميع المعتمرين والحجاج من عمر سنة فما فوق، ويؤخذ قبل 10 أيام من السفر للخارج.



وأضافت أن لقاح "الإنفلونزا الموسمية" إلزامي أيضاً للحجاج والمعتمرين خلال شهر رمضان المبارك ويؤخذ كذلك قبل 10 أيام من السفر للخارج.



‏وأكدت "وزارة الصحة" أن اللقاحات متوفرة في المراكز الصحية والعيادات، ويمكن الحصول على شهادة التطعيمات الإلكترونية عبر تطبيق الحصن، داعية الأفراد الراغبين في المزيد من المعلومات التواصل مع أقرب مركز صحي أو مركز الاتصال بوزارة الصحة ووقاية المجتمع على الرقم 80011111.