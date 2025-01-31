«الأرصاد»: فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد وجود فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة أحياناً مثيرة للغبار وتصل سرعتها 40 كم/س على بعض المناطق الشرقية والشمالية وذلك من الساعة 14:15 وحتى الساعة 17:00 الجمعة 31/01/2025.