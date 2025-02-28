الامارات | المستشفى الإماراتي العائم بالعريش.. عام كامل في خدمة الأشقاء الفلسطينيين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش المصرية، منذ تدشينه قبل عام، خدمات علاجية لأكثر من 7700 حالة مرضية، وأجرى أكثر من 2700 عملية جراحية في تخصصات متنوعة، إضافة إلى تقديم أكثر من 3000 جلسة علاج طبيعي، وتركيب 23 طرفاً اصطناعياً للأشقاء الفلسطينيين النازحين من قطاع غزة.

وبدأ المستشفى الإماراتي العائم عمله في الـ24 من فبراير 2024 بميناء العريش الدولي في مصر، وهو المشروع الإنساني الرائد الذي أطلقته دولة الإمارات ضمن عملية «الفارس الشهم 3» بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأصبح المستشفى رمزاً للتضامن الإماراتي مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث يواصل تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمرضى والمصابين على مدار الساعة. ويأتي هذا المستشفى كجزء من عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أطلقتها دولة الإمارات بهدف التخفيف من معاناة الفلسطينيين، وتقديم الرعاية الصحية المتكاملة لهم.

ويضم المستشفى طاقماً طبياً وإدارياً إماراتياً من مختلف التخصصات، بسعة تبلغ 100 سرير للمرضى، إضافة إلى 100 لمرافقيهم، مع تجهيزات طبية متقدمة، تشمل غرف عمليات، وعناية مركزة، وأقسام أشعة ومختبرات.

وإلى جانب الطاقم الإماراتي، يشارك فريق طبي إندونيسي في تقديم الرعاية الصحية داخل المستشفى، يضم أطباء وجراحين متخصصين في مجالات مختلفة، ما يعزز من قدرات المستشفى على التعامل مع الحالات الحرجة، خصوصاً في مجالات الجراحة والعلاج الطبيعي.

ونجح الطاقم الطبي، خلال العام الماضي، في إجراء عمليات جراحية نوعية ومعقدة، بما في ذلك جراحات بالمناظير لمصابين يعانون إصابات معقدة.

وشهد المستشفى توسعات متلاحقة، أهمها افتتاح قسم للعلاج الطبيعي لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمرضى والمصابين.

ولدى المستشفى قدرة على إجراء ما يصل إلى 15 عملية جراحية يومياً، إلى جانب تقديم ما يصل إلى 25 جلسة علاج طبيعي يومياً.

ومنذ افتتاح قسم العلاج الطبيعي، تم تقديم أكثر من 3000 جلسة علاج طبيعي، ساعدت المرضى على استعادة قدراتهم الحركية وتحسين جودة حياتهم.

وأكّد مدير المستشفى الإماراتي العائم، محمد سعيد الشحي، أن المستشفى لعب دوراً محورياً في تقديم الرعاية الطبية المتقدمة للأشقاء الفلسطينيين النازحين من قطاع غزة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، والتزام دولة الإمارات بالوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة.

محمد سعيد الشحي:

. المستشفى لعب دوراً محورياً في تقديم الرعاية الطبية المتقدمة للأشقاء الفلسطينيين النازحين من قطاع غزة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، والتزام دولة الإمارات بالوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة.